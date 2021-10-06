Москва, 6 октября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Украине следует наладить собственную добычу газа. Об этом 6 октября заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Я предлагаю Украине наладить собственную добычу газа», — сказал Затулин.

Парламентарий напомнил, что не так давно Киев купил у Великобритании старый ледокол, у которого вышел срок годности. Покупка эта может помочь Украине обзавестись собственным голубым топливом, иронично заметил депутат.

«Мы знаем о том, что она закупила ледокол. Теперь, наверное, будет в северных морях с помощь этого ледокола или его разведок добывать газ. Мы не против. Если есть такая возможность — действуйте. Но если не можете, то не надо будоражить весь мир своими комплексами и фобиями», — отметил Затулин.