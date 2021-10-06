Москва, 6 октября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Россия неоднократно заявляла о готовности обсуждать новые долгосрочные контракты на поставку газа. Об этом 6 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя кризисную ситуацию на рынке газа в Европе.

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Официальный представитель Кремля добавил, что в настоящее время Газпром близок к рекордным объёмам поставок голубого топлива в Европу в этом году. При этом, по его словам, «все допустимые превышения обеспечиваются Газпромом в рамках действующих контрактов».

«Я, насколько знаю, Газпром находится в постоянных контактах со своими контрагентами в Европе», — добавил Песков.

Что касается переговоров на будущее, то пресс-секретарь российского лидера посоветовал обращаться с этим вопросом в корпорацию.

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Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейскому союзу необходимо в долгосрочной перспективе инвестировать в возобновляемую энергетику. Это станет ответом на энергетический кризис.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустили возможность возобновления прямых поставок российского газа Украине. Он подчеркнул, что компания «Газпром» никогда не отрицала возможность возвращения к переговорам по этому вопросу.