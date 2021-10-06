Вашингтон, 6 октября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Видеохостинг YouTube заблокировал каналы исполнителя R.Kelly. Об этом 6 октября пишет издание «Канобу».

Видео удалено YouTube

Как отмечает СМИ, оба канала музыканта RKellyTV и RKellyVevo были удалены — все опубликованные на них видео недоступны. В общей сложности каналы R. Kelly насчитывали чуть более 5 млн подписчиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, R. Kelly был признан виновным в торговле людьми. Против артиста также выдвинули обвинения в домогательствах к женщинам и детям, вымогательстве, рэкете и взяточничестве.