Энергокризис в ЕС только начинается: дорогой газ опустошит карманы
Москва, 6 октября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. С начала года цены газ в Европе выросли в пять раз. Сегодня они вплотную приблизились к $2000 за одну 1 кубометров и это ещё не предел, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.
Gary Dee
Без газа
«На следующей неделе биржевые торги после череды государственных праздников возобновятся в Китае и виток газовой гонки будет очень шокирующим.
Газовый рынок ЕС уже полгода находится в руках нервных спекулянтов, трейдеры продолжают разгонять цены и давать прогнозы даже на один час стало очень сложно.
Не исключаю, что цены уже к ноябрю разгоняться до $3000, а если к концу года не начнутся коммерческие поставки по «Северному потоку — 2», то можно будет увидеть и $4000 за 1 тысячу кубометров газа.
Экономика еврозоны восстанавливается неоднородно. Сегодня под давление попали и доходы европейцев, и целые отрасли экономики — ЖКХ, транспорт, металлургия и химия.
Дорогой газ опустошит их карманы. И Москва в этом развитии событий не виновата. Вся вина сегодня на совести еврочиновников Брюсселя, многие из которых ярые русофобы.
Энергетические пакеты и директивы, жесткое регулирование рынка в ущерб интересам российских поставщиков сырья обернулись провалом.
При стабилизации газового рынка цена на голубое топливо, вероятно, снизится до $500−600, но такой низкой и комфортной она уже не будет.
В этом плане очень жаль Украину. В отличие от Белоруссии мечтать о российском газе по $118 и закупать по таким ценам ей не приходится», — высказал свое мнение эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, на энергетических рынках Европы происходит истерика и неразбериха, заявил 5 октября президент России Владимир Путин.
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