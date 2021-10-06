Москва, 6 октября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. С начала года цены газ в Европе выросли в пять раз. Сегодня они вплотную приблизились к $2000 за одну 1 кубометров и это ещё не предел, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Gary Dee Без газа

«На следующей неделе биржевые торги после череды государственных праздников возобновятся в Китае и виток газовой гонки будет очень шокирующим.

Газовый рынок ЕС уже полгода находится в руках нервных спекулянтов, трейдеры продолжают разгонять цены и давать прогнозы даже на один час стало очень сложно.

Не исключаю, что цены уже к ноябрю разгоняться до $3000, а если к концу года не начнутся коммерческие поставки по «Северному потоку — 2», то можно будет увидеть и $4000 за 1 тысячу кубометров газа.

Экономика еврозоны восстанавливается неоднородно. Сегодня под давление попали и доходы европейцев, и целые отрасли экономики — ЖКХ, транспорт, металлургия и химия.

Дорогой газ опустошит их карманы. И Москва в этом развитии событий не виновата. Вся вина сегодня на совести еврочиновников Брюсселя, многие из которых ярые русофобы.

Энергетические пакеты и директивы, жесткое регулирование рынка в ущерб интересам российских поставщиков сырья обернулись провалом.

При стабилизации газового рынка цена на голубое топливо, вероятно, снизится до $500−600, но такой низкой и комфортной она уже не будет.

В этом плане очень жаль Украину. В отличие от Белоруссии мечтать о российском газе по $118 и закупать по таким ценам ей не приходится», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на энергетических рынках Европы происходит истерика и неразбериха, заявил 5 октября президент России Владимир Путин.

Читайте также: Путин объяснил истерикой ситуацию на энергорынке Европы