Мюнхен, Германия, 6 октября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Защитник мюнхенской «Баварии» Никлас Зюле может уйти из клуба в летнее трансферное окно. Об этом 6 октября сообщил журналист Флориан Плеттенберг в Twitter.

Pixabay.com Эмблема клуба «Бавария»

Отмечается, что Зюле может покинуть команды на правах свободного агента. При этом он уже получил предложения от клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).

Кроме того, 26-летний футболист ведёт переговоры о продлении контракта с «Баварией», но они продвигаются крайне медленно.

Напомним, Зюле выступает за «Баварию» с 2017 года. В текущем сезоне он сыграл в семи матчах Бундеслиги и не отметился результативными действиями.