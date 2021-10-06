Гатчина, Ленинградская область, 6 октября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. В Гатчинском районе Ленинградской области завершён подъём вагонов, которые накануне днем опрокинулись на станции Гатчина-Товарная-Балтийская. Об этом 6 октября сообщили в пресс-службе ОЖД.

Пресс-служба СЗТП Сход состава

Работы по подъему вагонов были завершены железнодорожниками в 05:38 мск 6 октября. В настоящий момент на завершающей стадии находятся восстановительные работы на инфраструктуре станции.

«Работа станции ведется в штатном режиме, движение поездов осуществляется в обоих направлениях», — уточнили в ведомстве.

Напомним, днем 5 октября на станции Гатчина-Товарная-Балтийская во время произведения маневровых работ произошел сход пяти грузовых вагонов (в их числе цистерны). В результате схода пострадавших не оказалось, угрозы экологической безопасности также не было. На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла.