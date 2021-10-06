Москва, 6 октября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Евросоюз, предпочтя введение санкций сотрудничеству с Россией, сам обрек себя на рост стоимости газа. Об этом 6 октября заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Хочу отметить, что все это несчастье, которое обрушилось на европейскую голову — это плод их собственных усилий. Они пришли к этому. Вместо того, чтобы сотрудничать, они предпочитали санкционную политику», — сказал Затулин.

Парламентарий отметил, что вместо того, чтобы содействовать развитию в том числе газопроводной сети, ряд европейских политиков пытались сорвать строительство газопровода «Северный поток — 2», что и привело к росту цен на газ.