Москва, 6 октября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в связи с глобальным сбоем соцсетей и мессенджеров настаивает на развитии Рунета и опровергает якобы наличие планов по отключения от всемирной паутины.

Wilgengebroed Социальные сети

«Никакой концепции отключения России от мировых сетей нет и она не разрабатывается. И, на мой взгляд, она не нужна. Нам не нужен рубильник, чтобы отключить Россию от всего мира», — сказала Матвиенко.

При этом, по ее мнению, «нужны свои надежные сети, которые сегодня уже играют важнейшую роль в обеспечении жизнедеятельности, организации бизнеса, рабочих процессов, условий для граждан и для безопасности».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на протяжении нескольких часов во всем мире наблюдался сбой в работе Google, YouTube, Twitter, TikTok, Telegram и других сервисов. Записи DNS, которые сообщают системам, как найти Facebook.com или Instagram.com, были удалены из таблиц глобальной маршрутизации.

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