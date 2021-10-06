Азовский район, Ростовская область, 6 октября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. В Ростовской области тысячи селян перестанут испытывать нехватку питьевой воды. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Дона Михаил Солоницин.

Капля воды

«Благодаря проведённым работам питьевой водой будут обеспечены порядка 9 тыс. селян. Общий объём финансирования составит порядка 223,8 млн рублей», — уточнил глава ведомства.

В рамках работ по реконструкции разводящих сетей водоснабжения в селе Кагальник будут отремонтированы инженерные сети на протяжении 13,4 километра и водопроводная насосная станция. Подачу воды должны наладить в 2022 году.