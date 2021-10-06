Уфа, 6 октября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Случаи заболевания лейкозом крупного рогатого скота выявили в Башкирии. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по региону.

Коровы

Сообщается, что это заболевание было выявлено у коров на фермах Уфимского, Кушнаренковского, Иглинского, Благовещенского, Бирского, Ермекеевского районов Башкирии. Образцы крови были взяты у 3972 коров. В результате 1050 животных оказались больны лейкозом.

Отмечается, что во всех хозяйствах, в которых были выявлены случаи этого заболевания у животных, установлен карантин. Больных животных отделили от основного молочного стада.

Сообщается, что лейкоз у коров опасен для всего крупного рогатого скота. При этом человеческий организм не восприимчив к нему.

«Известно, что возбудитель гибнет при термической обработке, поэтому инфицированные продукты питания нужно кипятить», — сообщает пресс-служба.