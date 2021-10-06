Москва, 6 октября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. В ходе телефонного разговора министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим коллегой из Малайзии Сайфуддином Абдуллой вопросы двусторонней повестки дня. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Срегей Лавров

«Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая политические контакты, работу Совместной Российско-Малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, противодействие пандемии новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Также указывается, что главы МИД России Малайзии обменялись мнениями по поводу ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и высказали настрой на активизацию диалога по линии внешнеполитических ведомств двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с государственным секретарём США Энтони Блинкеном.