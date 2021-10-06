В Ярославле фирма депутата перекрыла подъезд к стратегическому предприятию
Ярославль, 6 октября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Ярославле новый собственник бывшего рынка «Старый город» перекрыл доступ для муковозов к «Хлебозаводу №1» на улице Комсомольской. Об этом руководство хлебозавода написало в исковом заявлении Арбитражный суд Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
АО «Хлебозавод №1» просит установить публичный сервитут (право беспрепятственного проезда» по территории бывшего рынка. Ранее предприятие принадлежало мэрии города, городские власти позволяли ездить муковозам беспрепятственно. Потом рынок был продан с торгов. Новым собственником стало ООО «Эко», одним из учредителей которого является депутат муниципалитета Ярославля Роман Галагаев. Сейчас на территории работает ООО «Городской торгово-выставочный центр», директором которого и является депутат.
В заявлении хлебозавод указывает, что является «стратегическим предприятием по производству хлебобулочных изделий на случай чрезвычайных ситуаций». Кроме как через территорию «ГТВЦ» муковозам не проехать.
По сообщениям жителей Ярославля, муковозам приходилось останавливаться на улице Комсомольской, где остановка запрещена, и перекачивать муку через арку жилого дома. Пока заявление не рассмотрено, предприятие попросило суд принять обеспечительные меры: запретить закрывать проезд муковозов через свою территорию.
Суд принял решение о свободном доступе муковозов через территорию бывшего рынка до рассмотрения дела по существу.