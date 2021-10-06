Ярославль, 6 октября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Ярославле новый собственник бывшего рынка «Старый город» перекрыл доступ для муковозов к «Хлебозаводу №1» на улице Комсомольской. Об этом руководство хлебозавода написало в исковом заявлении Арбитражный суд Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarnews.net Хлебозавод

АО «Хлебозавод №1» просит установить публичный сервитут (право беспрепятственного проезда» по территории бывшего рынка. Ранее предприятие принадлежало мэрии города, городские власти позволяли ездить муковозам беспрепятственно. Потом рынок был продан с торгов. Новым собственником стало ООО «Эко», одним из учредителей которого является депутат муниципалитета Ярославля Роман Галагаев. Сейчас на территории работает ООО «Городской торгово-выставочный центр», директором которого и является депутат.

В заявлении хлебозавод указывает, что является «стратегическим предприятием по производству хлебобулочных изделий на случай чрезвычайных ситуаций». Кроме как через территорию «ГТВЦ» муковозам не проехать.

«В настоящее время собственник земельного участка периодически перекрывает проезд для автотранспорта, доставляющего на завод муку, что приводит к вынужденной остановке работы на предприятии, невыполнению договоров с покупателями, которыми являются социально значимые учреждения (больницы, детские сады, дома для инвалидов)», — говорится в исковом заявлении.

По сообщениям жителей Ярославля, муковозам приходилось останавливаться на улице Комсомольской, где остановка запрещена, и перекачивать муку через арку жилого дома. Пока заявление не рассмотрено, предприятие попросило суд принять обеспечительные меры: запретить закрывать проезд муковозов через свою территорию.

«Из тех документов и сведений открытых источников (публичная кадастровая карта), которыми суд располагает на стадии рассмотрения заявления, не усматривается альтернативного проезда для большегрузных машин к зданию истца, кроме того, который используется им через ул. Б. Октябрьская. Движение и разгрузка муковозов по ул. Комсомольской, являющейся центром города, где в дневное время оживленное движение автотранспорта, по мнению суда, может повлечь неудобства не только для самого Хлебозавода, но и для других лиц», — сказано в определении суда.

Суд принял решение о свободном доступе муковозов через территорию бывшего рынка до рассмотрения дела по существу.