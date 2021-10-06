Лос-Анджелес, США, 6 октября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Власти Лос-Анджелеса (США) могут возбудить уголовное дело против диджея Diplo. Об этом 6 октября пишет издание The Sun.

Скриншот с YouTube Диджей Diplo

По данным СМИ, в местную полицию поступила жалоба от женщины. Она утверждает, что Diplo без её согласия снимал видео сексуального характера и распространил его «из мести». Также, по словам женщины, музыкант намеренно заразил её хламидиозом.

Ранее неизвестная обвинила Diplo в сексуальном насилии и съёмке процесса на видео без её согласия. С артиста сняли обвинения, так как женщина отозвала иск.