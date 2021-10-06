Бишкек, 6 октября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Бюджет Киргизии может пополниться на 1 млрд сомов (860 млн рублей) в 2021 году, если будет принята программа приватизации. Об этом заявил председатель фонда управления госимуществом Мирлан Бакиров на заседании профильного парламентского комитета сегодня, 5 октября.

Флаг Киргизии

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Глава ФУГИ не смог ответить на вопрос депутатов о том, сколько денег ежегодно поступало в республиканскую казну от государственных компаний, которые правительство намерено отдать под приватизацию.

При этом чиновник признал, что ежегодный доход только одной компании «Альфа Телеком» (владельца бренда «Мегаком» — одного из трех крупнейших киргизстанских мобильных операторов) составляет около 1 млрд сомов (860 млн рублей).

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