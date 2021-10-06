Ростов-на-Дону, 6 октября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Ещё 34 летальных исхода среди пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 6 октября.

Коронавирус

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Жертвами коронавируса стали 20 женщин в возрасте от 50 до 92 лет и 14 мужчин в возрасте от 46 до 89 лет. Все ковид-пациенты имели хронические заболевания.

Всего в Ростовской области зарегистрирован 6 991 случай смерти среди пациентов с COVID-19.