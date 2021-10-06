Чебоксары, 6 октября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. В столице Чувашии пассажиров, не соблюдающих масочный режим в общественном транспорте, обслуживать не будут. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

(сс) AlexChirkin Маска

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Введенные меры действуют с 6 октября и направлены на профилактику распространения вирусных заболеваний. Пассажирам при отсутствии индивидуальных средств защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или иные изделия, их заменяющие) откажут в обслуживании в общественном транспорте.

За нарушения масочного режима предусмотрены штрафы. От 1 до 30 тыс. рублей заплатят беспечные жители города, для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 10 до 50 тыс. рублей, предпринимателей оштрафуют на 30−50 тыс. рублей, юрлиц — от 100 до 300 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, с 10 октября в Чувашии обязательно использование QR-кодов для посещения общепита, культурных и спортивных мероприятий. С 11 октября без QR-кода или справки с отрицательным ПЦР-тестом не пустят в учреждения культуры.

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