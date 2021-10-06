Воронеж, 6 октября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. В Воронежской области исполнение обязанностей главы региона возложено на заместителя губернатора Виталия Шабалатова. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 октября в пресс-службе правительства Воронежской области.

Kremlin.ru Александр Гусев

В официальном сообщении облправительства это объяснили болезнью губернатора Воронежской области Александра Гусева.

«Несмотря на больничный, я продолжаю как глава региона координировать работу правительства Воронежской области, ставить задачи своим заместителям и исполняющему обязанности губернатора, знакомлюсь с их докладами о проделанной работе. Обстановка в регионе продолжает оставаться под личным моим контролем. Спасибо всем, кто сейчас желает мне здоровья!» — прокомментировал губернатор.