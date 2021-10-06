Москва, 6 октября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Евросоюз сам создал все условия для роста цен на газ. Об этом 6 октября заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Газ

Парламентарий отметил, что европейские политики препятствовали строительству и запуску газопровода «Северный поток — 2», что стало одной из причин роста стоимости голубого топлива.

«Вся история с «Северным потоком — 2» явно об этом свидетельствует. Исходят из своих политических предвзятостей вы не дали вовремя «Северному потоку — 2» встать в строй и тяните до сих пор. И соответственно остается почва, чтобы цены росли. Вы свои творцы своего несчастья», — охарактеризовал политик действия Евросоюза.