Великий Новгород, , 14:09 — REGNUM На первом пленарном заседании Новгородской областной Думы VII созыва, избранной в сентябре 2021 года, в среду, 6 октября, утверждены председатель регионального парламента и представитель от него в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.

Новгородская областная дума Duma.novreg.ru

Большинством голосов депутатов главой областной Думы депутаты избрали единоросса Юрия Бобрышева, в недавнем прошлом — депутата Госдумы России и мэра Великого Новгорода.

Как сообщает издание «53 новости», за него проголосовали 24 из 27 парламентариев, двое были против, один депутат воздержался.

На том же заседании Новгородская областная Дума поддержала кандидатуру Елены Писаревой для наделения ее полномочиями члена Совета Федерации ФС РФ в качестве представителя законодательной власти Новгородской области.

В состав Новгородской областной Думы VII созыва избраны 32 депутата. 20 из них избраны по одномандатным избирательным округам, 12 — по единому избирательному округу (по партийным спискам).

Читайте ранее в этом сюжете: На выборах в Новгородскую областную думу 5%-й барьер прошли шесть партий