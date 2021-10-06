Бишкек, 6 октября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии задержали местного жителя, продавшего по поддельным документам коттедж в одном из пансионатов на озере Иссык-Куль. Об этом сообщили в ГКНБ 5 октября.

Metapop.com Мошенник

Пострадавший, заплативший $40 тысяч (2,9 млн рублей) за домик на побережье, рассказал следователям о том, что мошенник отказывается возвращать ему деньги и при этом угрожает расправой со стороны спецслужб и руководства страны, с которыми у него якобы имеются связи.

Злоумышленника водворили в изолятор временного содержания ГУВД столицы Киргизии. Против него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь ему грозит тюремное заключение на срок от двух лет и шести месяцев до пяти лет, а также штраф в размере от 140 тысяч до 180 тысяч сомов (от 120 тысяч до 155 тысяч рублей).