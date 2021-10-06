Москва, 6 октября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Европейское сообщество чересчур увлеклось стратегическим переходом на «зеленую» энергетику, абсолютно забыв о текущих проблемах, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов.

Нет газа

«Однако, как показала практика, всё не так просто. Альтернативные и возобновляемые источники энергии оказались не настолько доступными.

Это произошло как по причине природных факторов, таких как длительное отсутствие ветра в Европе, так и в связи с технологическими ограничениями, как, например, резкое подорожание производства солнечных батарей.

Европейские хранилища газа серьезно опустели, при этом многие страны попросту не задумались о заключении долгосрочных контрактов на поставки «голубого топлива».

А впереди зима и несколько месяцев отопительного сезона. Всё это способствует росту спроса на газ, а значит, будет расти и цена. Кроме того, Европа сама усиливает энергетический кризис, мешая запуску «Северного потока — 2», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на энергетических рынках Европы происходит истерика и неразбериха, заявил 5 октября президент России Владимир Путин.

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