Ростов-на-Дону, 6 октября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Ещё 514 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 6 октября. Это на четыре случая заражения больше, чем накануне.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые носители коронавируса выявлены в 54 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (188), Новочеркасске (14), Таганроге (13) и Новошахтинске (11). 16% заразившихся — люди старше 66 лет, 22,4% — дети.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 141 674 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 121 964 пациента.