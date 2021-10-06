Красноярск, 6 октября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Житель города Лесосибирска Красноярского края подозревается в убийстве своей супруги (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 6 октября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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5 октября в гаражном кооперативе в Лесосибирске обнаружили расчленённое тело 20-летней женщины. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Подозреваемого установили в кратчайшие сроки. Им оказался 24-летний супруг убитой.

По версии следствия, ночью 30 сентября семейная пара находилась в своей квартире в Лесосибирске. Произошёл конфликт. Мужчина несколько раз ударил женщину ножом. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина позже расчленил тело супруги, завернул в одеяло и перенес в гаражный массив.

Подозреваемый задержан, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии местный житель признан виновным в убийстве и расчленении тела односельчанки.

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