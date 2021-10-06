Улан-Удэ, 6 октября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В Бурятии перед судом предстанет 36-летний местный житель, обвиняемый в совершении разбойного нападения на двух малолетних детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУ на транспорте СКР.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР Место нападения бездомного на девочек в Улан-Удэ

Инцидент произошёл вечером 27 июля на железнодорожном мосту через реку Улан-Удэ. По данным следствия, увидев двух 12-летних девочек, он решил силой забрать у них ценные вещи.

«С этой целью он подошел к ним, и, воспользовавшись их беспомощностью, схватил малолетних за волосы и нанес одной из потерпевших удары по лицу, а другую несколько раз ударил головой об бетонную плиту, тем самым подавил их волю к сопротивлению», — отметили в ведомстве.

После чего одна из школьниц отдали мужчине золотые серьги. Однако сбежать с места преступления нападавшему не удалось — детские крики услышали двое случайных прохожих, которые и задержали злоумышленника.

К настоящему времени мужчина признал свою вину. Расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.