Москва, 6 октября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко опровергла возможность введения общероссийского локдауна на фоне очередной волны пандемии коронавируса.

Council.gov.ru Валентина Матвиенко

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«Я уверена, что общефедерального локдауна не будет», — сказала Матвиенко.

При этом сенатор напомнила, что руководство регионов вправе принимать меры в зависимости от конкретной ситуации в каждом субъекте РФ.

Она также напомнила свою позицию относительно вакцинации.

«Я считаю, что никакой всеобщей принудительной вакцинации не будет и не может быть», — подчеркнула Матвиенко.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, введение локдауна в любом из регионов России является абсолютно нежелательным сценарием развития событий, заявил 6 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.