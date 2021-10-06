Ташкент, 6 октября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Власти Узбекистана будут принимать меры по дальнейшему усилению эффективности взаимодействия со стратегическими и другими ключевыми партнерами. Об этом заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, выступая 5 октября на международной конференции «Узбекистан: стремительные реформы за 5 лет».

Giorgio Minguzzi Флаг Узбекистана

Министр перечислил ключевых партнеров, поставив в этом списке Россию на первое место. Среди других партнеров Узбекистана — Китай, США, страны ЕС, Турция, Южная Корея, Япония, ОАЭ, Индия, Пакистан и ряд других быстро развивающихся государств.

«Необходимо и дальше активизировать многостороннюю дипломатию Узбекистана, повышая роль нашей страны в сотрудничестве в рамках ООН, ШОС, СНГ, ОИС, Тюркском совете и других авторитетных международных и региональных структур», — подчеркнул Камилов.

Он указал, что в 2021—2022 годах Узбекистан будет председательствовать в Шанхайской организации сотрудничества.

«Ведётся большая подготовка к проведению саммита организации в Узбекистане на высшем уровне, принятию Плана действий на 2023−2027 годы, который будет включать шаги по укреплению сотрудничества и мер доверия между государствами-членами ШОС», — сообщил министр.

Он также указал на сотрудничество с ВТО, Всемирным банком и другими международными финансовыми и экономическими организациями, «которое будет и далее развиваться для поддержки структурных реформ, осуществляемых в нашей стране».

«Еще одно важное направление — укрепление сотрудничества с международными организациями в области универсальных прав и свобод человека, а также по защите прав и интересов узбекских граждан за рубежом», — сообщил Камилов.