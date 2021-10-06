Москва, , 17:40 — REGNUM Пиар, внимание избирателей и попытка вдохнуть новую жизнь в остатки своей партии являются причинами возвращения Михаила Саакашвили в Грузию. Об этом 6 октября заявил ИА REGNUM политолог, старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО Вадим Муханов.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Пиар и избиратели — вот для чего, за чем вернулся Саакащвили в Грузию», — заявил политолог.

«Я бы обратил внимание на следующий момент — Саакашвили прибыл в Грузию под местные выборы», — отметил Муханов.

«Его партия, его детище, которое он создавал, ещё будучи лидером Грузии, под названием «Единое национальное движение», впоследствии развалилось на куски. Значительная часть его высокопоставленных сторонников ушла из партии и создала свои собственные партийные структуры», — отметил эксперт.

«Поэтому для Саакашвили крайне важно поднимать уровень внимания к той политической силе, которая является для него базовой — к остаткам «Единого национального движения», — подытожил Муханов.

Напомним, что 1 октября Михаил Саакашвили тайком вернулся на территорию Грузии, после чего был арестован. Все предъявленные ему обвинения Саакашвили отверг и объявил сфальсифицированными.