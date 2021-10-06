Югра, 5 января, 2007, 15:37 — ИА Регнум. По итогам 2006 года в Нягани нет задолженности бюджетных учреждений в бюджет города и во внебюджетные фонды. Нет задолженности и у бюджета перед этими структурами. Зарплата бюджетникам выплачена полностью с учетом всех существующих доплат. Задолженность предприятий других форм собственности по итогам года снизилась с 99 млн. рублей до 19, которые работодатели в большей части погасили в предновогодние дни. Такая информация прозвучала на итоговом заседании межведомственной комиссии по оплате труда, сообщили 5 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Администрации г.Нягани.

Председатель комиссии, первый заместитель главы администрации города Светлана Попкова отметила так же, что на конец года в городе исполнены все кредиторские обязательства бюджета перед коммерческими банками. Средняя заработная плата в городе по итогам 10 месяцев составляет 22,5 тысячи рублей. Это на 24% выше, чем в 2005 году. То, что это далеко не первый показатель в округе, объясняется меньшим количеством в Нягани крупных промышленных предприятий, которые, в основном, и дают статистику. При этом заработная плата работников бюджетной сферы выросла от 23 до 29%. Заведующая отделом по экономике и прогнозированию Наталья Штоль уточнила, что бюджетники составляют четверть работающего населения города, и в 2006 году их заработная плата повышалась трижды.

На крупных и средних предприятиях города нет задолженности по заработной плате, но в городе остается другая проблема - отдельные предприниматели платят своим работникам заработную плату ниже установленного прожиточного минимума. Для решения этой проблемы администрация города, при оформлении разрешения на осуществление деятельности, в обязательном порядке запрашивают у частного предпринимателя штатное расписание с указанием заработной платы сотрудников. В случае, если имеется несоответствие, разрешение не выдается. Для борьбы с такими явлениями, как начисление заработной платы ниже прожиточного минимума, а также наращивание задолженности во внебюджетные (например, пенсионный) фонды, активней будут работать прокуратура и налоговые органы, которые имеют реальные полномочия по воздействию на руководителей предприятий.

Несмотря на общую положительную динамику в решении проблем невыплат заработной платы в Нягани, первый помощник прокурора Марьяна Королева отметила, что по факту задержки выплаты заработной платы меры воздействия ужесточатся Закон позволяет возмещать ущерб из личных сбережений работодателя. Такие прецеденты в Нягани уже есть. Помощник прокурора считает это самой действенной мерой.