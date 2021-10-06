Москва, 6 октября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Евросоюз сам виноват в росте цен на газ, который ему приходится покупать. Об этом 6 октября заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По его словам, сейчас европейские политики обсуждают меры, которые способны сдержать цен на газ. Однако в числе таких мер нет одной из самых главных.

«Там всему нашлось место, кроме одного тезиса: почему бы не сотрудничать со странами, которые экспортируют газ в интересах долгосрочных контрактов, в интересах обуздания ценовой вакханалии. Долгосрочный контракт и есть в данном случае гарантия того, что цены не будут резко скакать вверх», — сказал Затулин.