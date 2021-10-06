Берлин, 6 октября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Процедура заполнения газом трубопровода «Северный поток — 2» («СП-2») является необходимой и делается для проверки трубопровода, соответствуя всем предписаниям. Об этом 6 октября рассказала на брифинге представитель Министерства экономики и энергетики Германии.

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

«Мы приняли к сведению информацию о заполнении газом первой нитки «Северного потока — 2», — сказала она.

Также представитель немецкого ведомства уточнила, что это заполнение является частью разрешения об эксплуатации, выданного Горным управлением Штральзунда.

«То есть это является частью испытаний и технических проверок, которые необходимы», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) потребовало от компании Nord Stream 2 AG гарантий того, что трубопровод «Северный поток — 2» будет соответствовать нормативным требованиям при вводе в эксплуатацию.