Тюмень, 6 октября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. В Тюменской области время по причине заболевания острой респираторной инфекцией (ОРВИ) на дистанционное обучение переведены 135 классов. Эпидпорог по ОРВИ в регионе превышен на 32%, сообщает управление регионального Роспотребнадзора.

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Однако среди школьников за неделю показатель снизился на 24%. На дистанционном обучении находится 1,5% учащихся.

Привиты от гриппа более 93 тысяч тюменских детей.