Вашингтон, 6 октября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Американский актёр Джейк Джилленхол сообщил, что ему было сложно сниматься вместе с актрисой Дженнифер Энистон в фильме «Хорошая девочка». Об этом 6 октября пишет издание The New York Post.

Скриншот с YouTube Джейк Джилленхол

По словам Джилленхола, в то время он испытывал симпатию к Энистон — из-за этого постельные сцены в фильме получились «неловкими». «Это была пытка… любовные сцены неловкие, потому что их смотрят, может быть, 30−50 человек? Это меня не заводит», — рассказал артист.

ИА REGNUM напоминает, что премьера фильма «Хорошая девочка» состоялась в 2002 году. Режиссёром картины выступил Мигель Артета.