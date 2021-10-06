София, 6 октября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Режим чрезвычайного положения в районе аварии сухогруза VERA SU у черноморского побережья Каменного Берега (Добричская область Болгарии) продлен до 7 ноября текущего года. Об этом сообщила мэр муниципалитета Каварна Елена Балтаджиева, передаёт софийская газета «Дума».

Mil.ru Сухогруз на мели

По словам чиновницы, в настоящее время сохраняется опасность для жизни и здоровья экипажа VERA SU, а также экологии региона.

«Мы намерены предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности выполняемых спасательных работ», — резюмировала Е. Балтаджиева.

Соблюдение режима ЧС возложено на главное управление пожарной инспекции, региональное управление МВД Болгарии в Добриче, а также подразделений Пограничной полиции округа Каварна, в который входит Каменный Берег.

Напомним, турецкий сухогруз VERA SU, шедший под панамским флагом с Украины в Варну с грузом азотных удобрений, сел на мель у Каменного Берега 20 сентября нынешнего года. Корпус корабля получил серьёзные повреждения, а в Черное море попали несколько тонн химикатов.