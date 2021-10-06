Москва, 6 октября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») предостерег банки от повышения иллюзорных показателей за счет граждан в связи с проблемами с сохранностью биометрических данных.

Обработка данных

«К сожалению, тот, кто собирает биометрические данные, не умеет их хранить. Это закономерный итог тактики «бежим впереди паровоза», когда грандиозные отчёты о переходе на новые стандарты обслуживания ставятся выше, чем безопасность людей и их накоплений», — рассуждает Толстой в телеграм-канале.

Технологии ради технологий нам не нужны, подчеркнул парламентарий.

«И повышать свои иллюзорные показатели за счёт граждан недопустимо ни для банкиров, ни для операторов связи, ни для кого бы то ни было еще. Не умеете хранить информацию — нечего ее запрашивать», — подчеркнул Толстой.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент группы InfoWatch Наталья Касперская в интервью РИА Новости посоветовала жителям России не сдавать биометрические данные и «не вестись на удобство».

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