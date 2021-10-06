Сыктывкар, 6 октября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми ковид был диагностирован 261 пациенту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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Наибольший прирост заболевших отмечен в Сыктывкаре — 83 случая, Ухте — 52 и Воркуте — 14. Под медицинским наблюдением находятся 9805 человек.

Официально в республике подтверждено 1808 случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом, двое пациентов скончались накануне, 5 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 25 133 носителя коронавируса.