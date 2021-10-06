Москва, 6 октября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. По итогам сентября 2021 года в России было куплено 119 485 новых автомобилей (легковых машин и авто сегмента LCV) — на 22,6% меньше, чем в сентябре 2020 года. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

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По данным АЕБ, за первые девять месяцев нынешнего года авторынок России показал рост на 15,1% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Всего за этот период было реализовано 1 260 111 экземпляров легковых машин и автомобилей сегмента LCV.

Стоит отметить, что падение продаж в России наблюдается третий месяц подряд.

Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель сообщил, что падение продаж автомобилей вызвано дефицитом автомобилей на рынке, который связан с сокращением производства и мировой проблемой нехватки электронных компонентов.

«На данный момент ситуация на рынке крайне нестабильна, однако в ноябре Комитет автопроизводителей попробует пересмотреть свой прогноз рынка на 2021 год», — отметил он.

Напомним, в августе продажи новых машин на российском авторынке сократились на 17%, до 114 130 экземпляров.

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