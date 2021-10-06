Москва, 6 октября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Закрытие представительства «Комсомольской правды» в Белоруссии в Кремле восприняли с сожалением, однако считают такое решение единственно верным. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 6 октября журналистам.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

Он отметил, что весьма авторитетное, популярное и очень уважаемое издание прекратило работать в Белоруссии. В связи с этим можно выразить сожаление.

«В данном случае мы видим, что, по всей видимости, единственно правильное решение приняло издание о закрытии подразделения в Белоруссии», — добавил Песков.

Представитель Кремля выразил надежду, что задержание в Белоруссии журналиста издания Геннадия Можейко не имеет отношения к его работе. Законные права журналистов должны быть обеспечены, отметил он.

Вместе с тем Песков отметил, что Россия де-юре не может вмешиваться в отношения Можейко и белорусских властей, так как журналист — гражданин Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко задержали в Белоруссии в рамках уголовного дела по статьям о разжигании розни и оскорблении представителя власти. Названное издание 5 октября объявило о закрытии минского офиса.

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