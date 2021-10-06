Москва, 6 октября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. И так понятно, что Банк России пока не готов рассматривать вопрос с понижением ключевой ставки, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

ИА REGNUM Здание ЦБ Рф

«В сентябре 2021 года ЦБ HA в пятый раз подряд поднял ставку и довел ее до уровня в 6,75% годовых с опорой на высокие инфляционные ожидания.

Фактор растущей инфляции за это время никуда не делся, только окреп дополнительно.

Скорее всего, до конца I квартала 2022 года индекс потребительских цен в России будет продолжать расширяться. Значит, работы у ЦБ меньше точно не станет.

С большой долей вероятности можно говорить о том, что на заседании в октябре ЦБ может взять паузу в череде повышения ставок, но уже на следующем заседании поднимет показатель еще на 25 или даже 50 базисных пунктов.

В первом полугодии 2022 года ключевая ставка ЦБ РФ также продолжит расти, после чего наступит период затишья», — дала прогноз аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ пока не готов рассматривать вопрос с понижением ключевой ставки. Такое мнение высказал глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов.