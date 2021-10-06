Москва, 6 октября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Введение локдауна в любом из регионов России является абсолютно нежелательным сценарием развития событий, заявил 6 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

«Объявление каких-то локдаунов является абсолютно нежелательным сценарием для любого из регионов», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что «в приоритете точечные меры, потому что уже наработана определенная методика».

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Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 929 пациентов, что стало новым самым большим числом за все время пандемии.

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