Москва, 6 октября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин во второй половине дня 6 октября обсудит с членами правительства РФ, главами регионов и руководителями крупных компаний перспективы развития энергетики. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Официальный представитель Кремля добавил, что сегодняшнее совещание станет продолжением темы, которая обсуждалась накануне, и пройдёт в режиме видеоконференции.

«Вчера говорилось о климатических изменениях, а сегодня речь пойдёт о развитии энергетики, всего сектора, в том числе с учётом тех изменений, которые будут происходить», — пояснил Песков, отметив, что «совещание будет важное, ориентированное на долгосрочную перспективу».

Пресс-секретарь российского президента добавил, что в совещании, в частности, примут участие вице-премьер Александр Новак, помощники президента РФ Игорь Левитин и Максим Орешкин, главы Минприроды, Минпромторга и Минэкономразвития Александр Козлов, Денис Мантуров, Максим Решетников, а также министр финансов Антон Силуанов и министр энергетики Николай Шульгинов.

На сайте Кремля сообщается, что в ходе совещания будут рассмотрены перспективы развития ТЭК, в частности электроэнергетики, и возможности диверсификации экономик угледобывающих регионов.

Кроме того, у президента на сегодняшний день запланированы несколько рабочих встреч непубличного характера. Глава государства работает в Ново-Огареве.