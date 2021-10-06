Ташкент, , 13:44 — REGNUM Узбекистан сохраняет приверженность принципам поддержки добрососедских отношений с Афганистаном и невмешательства в его внутренние дела. Об этом заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, выступая 5 октября на международной конференции «Узбекистан: стремительные реформы за 5 лет».

«Продолжая оказывать содействие стабилизации и социально-экономическому развитию в Афганистане, Узбекистан будет и далее способствовать вовлечению этой страны в перспективные экономические проекты, возвращению ей роли моста в укреплении связей между Центральной и Южной Азией», — сказал Камилов.

Как передавало ИА REGNUM, 3 октября официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов заявил, что глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в ходе переговоров в Ташкенте обсудили ситуацию в Туркестане и Афганистане.