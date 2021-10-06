Сеул, 6 октября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. В сентябре 2021 года индекс потребительских цен в Южной Корее составил 108,83 пункта, что на 2,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

(сс) Jakub Kapusnak Яйца

Согласно опубликованным данным, стоимость сельскохозяйственной, рыбной продукции и продукции животноводства увеличилась на 3,7%. В частности, стоимость куриных яиц выросла на 43,4%, свинины — на 16,4%, говядины — на 7,7%.

Стоимость промышленных товаров увеличилась на 3,4%. Цены на дизельное топливо выросли на 23,8%, на бензин — на 21%.

Базовая инфляция без учёта цен на топливо и сельскохозяйственную продукцию составила 1,9%.

Индекс потребительских цен — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цены на товары и услуги (потребительской корзины) за определенный период в экономике.