Таллин, 6 октября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Представители Центрального союза работодателей и Центрального союза профсоюзов Эстонии вечером 5 сентября подписали соглашение о новом размере минимальной зарплаты в стране. Об этом сообщил эстонский портал ERR со ссылкой на стороны переговоров.

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С 2022 года минимальная ежемесячная заработная плата-брутто Эстонии будет составлять 654 евро при налоге с оборота в 20%. Таким образом, она вырастет на 70 евро. Минимальная почасовая зарплата вырастет с 3,48 евро до 3,86 евро.

В результате соглашения размер «минималки» увеличится на 12% и составит 39,5% от прогнозируемой Банком Эстонии средней заработной платы в 2022 году. При согласовании стороны переговоров исходили из осеннего прогноза Банка Эстонии, согласно которому экономический рост в 2022 году составит 3,5%, а зарплаты вырастут в среднем на 7,4%.

Окончательно утвердить размер «минималки» на 2022 год должно будет правительство Эстонии, но обычно оно соглашается с предложением социальных партнеров. Текущая минимальная заработная плата в размере 584 евро в месяц действует с 2020 года. В 2021 году ее не повышали из-за кризиса.