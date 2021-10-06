Барнаул, , 13:42 — REGNUM В связи с началом осеннего губернаторопада авторитетный телеграм-канал «Новая искренность» проанализировал положение глав регионов, «которые могут органично смотреться в кампании уже ушедших отставников — владимирского Сипягина и тамбовского Никитина».

Виктор Томенко Официальный сайт Алтайского края

Если в «красную зону» попали только глава Ярославской области Дмитрий Миронов и якутский — Айсен Николаев, то в жёлтой среди пяти номинантов — Сергей Аксёнов (Крым), Валентин Коновалов (Хакасия), Игорь Артамонов (Липецкая область) и Владимир Уйба (Коми) — оказался губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

«Большой» Алтай стал единственным регионом в стране, где ЕР потеряла полный контроль над законодательным собранием. Теперь, чтобы принять бюджет края или, например, поправить его устав, партии власти придется с кем-то договариваться.

А в Госдуму от Алтайского края нежданно избралась одномандатница Марина Прусакова, жестко критикующая власть. Алтайскому губернатору, который и так в лидерах никогда не ходил (избрался на свой первый срок с 53% голосов), такое могут и не простить», — поясняют авторы антирейтинга.

Как сообщало ИА REGNUM, осенний губернаторопад начался с отставки губернатора Владимирской области Владимира Сипягина и главы администрации Тамбовской области Александа Никитина.

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