Троицкий район, Челябинская область, 6 октября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В Троицком районе Челябинской области иностранный гражданин задержан за ряд преступлений на территории Чехии. Об этом сообщает областной главк МВД.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

Мужчина 1993 года рождения находился в международном розыске. Ему вменяют кражи с незаконным проникновением в жилище, вымогательство и хулиганство. Преступная группировка действовала в октябре-декабре 2015 года.

Сейчас разыскиваемый арестован. Решается вопрос о его выдаче правоохранительным органам Чехии.