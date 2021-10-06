Памятник генералиссимусу Александру Суворову будет установлен в Италии
Москва, 6 октября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Ассоциация «Suvorov Foundation» совместно с Клубом лидеров объявляют Всероссийский конкурс на лучший эскизный проект памятника генералиссимусу Александру Суворову в Италии.
Культурологическая Ассоциация «Suvorov Foundation» совместно с Ассоциацией «Клуб лидеров» объявили о старте Всероссийского конкурса на лучший эскизный проект памятника генералиссимусу Александру Суворову среди молодых дизайнеров, художников и скульпторов России.
Памятник великому полководцу будет установлен в Италии — в центре города Нови-Лигуре, где в 1799 году располагался штаб Александра Суворова. Установка памятника будет проводиться за счет благотворительных средств и пожертвований.
Целью проведения Всероссийского конкурса является не только поиск наилучшего концептуального решения образа памятника великому полководцу, но и предложения, позволяющего органично вписать скульптуру в архитектуру исторической части города.
К заявке на участие в конкурсе необходимо приложить: проект памятника (эскиз, модель, фотография рисунка), созданный любым доступным средством (рисунок, компьютерная графика, модель); проект размещения памятника с архитектурной привязкой к предложенному месту расположения; описание с указанием используемых материалов, точных размеров и других характеристик, позволяющих наиболее точно описать основную концепцию и задумку представленного проекта (в произвольной форме).
В конкурсе могут принять участие как физические лица, так и авторские коллективы. Участники смогут представить на суд жюри сразу несколько проектов. Обо всех условиях конкурса и основных требованиях к макету подробнее можно узнать на сайте Ассоциации «Suvorov Foundation» или Клуба лидеров.
Выбор лучших проектов будет осуществляться на основании коллегиального решения Жюри конкурса. В состав жюри вошли 23 эксперта, в том числе и мэр города Нови-Лигуре, где будет установлен памятник Александру Суворову, Джан Паоло Кабелла. Председателем жюри назначена Ольга Сотчихина — директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный мемориальный музей А.В.Суворова».
Победитель конкурса получит приз в виде поездки в Италию на установку памятника, а также обучения на летнем курсе «Design — Made in Italy» в Европейском институте дизайна в городе Флоренция.
По словам основателя Клуба лидеров Артема Аветисяна, главным поощрением станет то, что имя победителя будет написано на постаменте памятника Александру Суворову, установленного в Италии, как автора эскизного проекта.
Конкурс проводится в период с 05 октября 2021 г. по 17 ноября 2021 г. включительно. Подведение итогов и объявление победителя состоится 24 ноября 2021 года — в день рождения Александра Суворова.