Москва, 6 октября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Ассоциация «Suvorov Foundation» совместно с Клубом лидеров объявляют Всероссийский конкурс на лучший эскизный проект памятника генералиссимусу Александру Суворову в Италии.

Иоган Шмидт, 1800 (фрагмент) Последний прижизненный портет Александра Суворова

Культурологическая Ассоциация «Suvorov Foundation» совместно с Ассоциацией «Клуб лидеров» объявили о старте Всероссийского конкурса на лучший эскизный проект памятника генералиссимусу Александру Суворову среди молодых дизайнеров, художников и скульпторов России.

Памятник великому полководцу будет установлен в Италии — в центре города Нови-Лигуре, где в 1799 году располагался штаб Александра Суворова. Установка памятника будет проводиться за счет благотворительных средств и пожертвований.

Целью проведения Всероссийского конкурса является не только поиск наилучшего концептуального решения образа памятника великому полководцу, но и предложения, позволяющего органично вписать скульптуру в архитектуру исторической части города.

К заявке на участие в конкурсе необходимо приложить: проект памятника (эскиз, модель, фотография рисунка), созданный любым доступным средством (рисунок, компьютерная графика, модель); проект размещения памятника с архитектурной привязкой к предложенному месту расположения; описание с указанием используемых материалов, точных размеров и других характеристик, позволяющих наиболее точно описать основную концепцию и задумку представленного проекта (в произвольной форме).

В конкурсе могут принять участие как физические лица, так и авторские коллективы. Участники смогут представить на суд жюри сразу несколько проектов. Обо всех условиях конкурса и основных требованиях к макету подробнее можно узнать на сайте Ассоциации «Suvorov Foundation» или Клуба лидеров.

Выбор лучших проектов будет осуществляться на основании коллегиального решения Жюри конкурса. В состав жюри вошли 23 эксперта, в том числе и мэр города Нови-Лигуре, где будет установлен памятник Александру Суворову, Джан Паоло Кабелла. Председателем жюри назначена Ольга Сотчихина — директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный мемориальный музей А.В.Суворова».

«Я, как директор Суворовского музея, рада возглавить жюри по отбору лучшего проекта памятника великому полководцу. Этот событие является очень важным не только для россиян, но и для итальянцев, которые чтут память русского героя, как своего. Александр Суворов почитаем в обеих странах как национальный герой», — отметила Ольга Сотчихина.

«Мы надеемся, что конкурс будет интересен творческим людям со всей России. Это очень важно — видеть воплощение в жизнь своей идеи, ее реализацию, получить признание, открыть для себя новые горизонты и возможности», — рассказала журналистам президент Ассоциации «Suvorov Foundation» Мария Солнцева.

Победитель конкурса получит приз в виде поездки в Италию на установку памятника, а также обучения на летнем курсе «Design — Made in Italy» в Европейском институте дизайна в городе Флоренция.

По словам основателя Клуба лидеров Артема Аветисяна, главным поощрением станет то, что имя победителя будет написано на постаменте памятника Александру Суворову, установленного в Италии, как автора эскизного проекта.

«Клуб лидеров поддерживает лидеров в различных областях. Особенно в поощрении нуждается талантливая молодежь. Потому мы и решили провести конкурс на лучший проект памятника Александру Суворову среди молодых скульпторов, художников и сделать его всероссийским, предоставив тем самым каждому абсолютно равную возможность заявить о себе на международном уровне. Имя победителя будет указано на постаменте памятника Александру Суворову, установленного в Италии, как автора проекта», — сообщил Артем Аветисян.

Конкурс проводится в период с 05 октября 2021 г. по 17 ноября 2021 г. включительно. Подведение итогов и объявление победителя состоится 24 ноября 2021 года — в день рождения Александра Суворова.