Москва, 6 октября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв прогнозирует негативные последствия из-за логотипа чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Германии в 2024 году.

Логотип УЕФА к чемпионату Европы в Германии в 2024 году

«Плохая история. УЕФА по уши влезает в политику, забывая о своих прямых обязанностях перед спортсменами и футбольными болельщиками. Последствия, уверен, будут, и из разряда далеко не лучших», — отметил Косачёв в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изобразил Крым как территорию Украины на карте, на которой представлены страны-участницы чемпионата Европы — 2024.