Подгорица, , 13:38 — REGNUM Черногория поддержала решение ЕС о внесении правок в резолюцию «об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что совет ЕС принял решение, согласно которому существующие ограничительные меры были продлены еще на 6 месяцев, до 15 марта 2022 года.

Страны-кандидаты Черногория и Албания, а также страна-член ЕАСТ Норвегия, член Европейской экономической зоны, а также Украина присоединяются к этому решению совета.

«Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», — говорится в сообщении.