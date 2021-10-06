Омск, 6 октября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области скончались семь пациентов с коронавирусом. Об этом 6 октября сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Александр Куликов ИА REGNUM Медицинский работник в защитном костюме в ковидном госпитале

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За весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции стали 2235 жителей Омской области.

Как сообщало ИА REGNUMа, на сегодняшний день в регионе выявлено 86 666 носителей коронавируса, выздоровели 69 337 человек.