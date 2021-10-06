Ташкент, 6 октября 2021, 13:37 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев за пять лет совершил 46 визитов в зарубежные страны. Об этом сообщил ИА REGNUM представитель МИД Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев
Kremlin.ru

«С начала руководства республикой Шавкатом Мирзиёевым, на качественно новую ступень подняты отношения со всеми мировыми державами и другими ведущими государствами, а также открыты новые направления международного сотрудничества Узбекистана», — отметил собеседник агентства.

Он указал, что за этот период подписано свыше 575 новых двусторонних и многосторонних соглашений.